Домашний интернет от МТС пришел в тюменские новостройки ЖК «CityZen» и «Горизонт». Фото: ru.freepik.com.

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила домашним интернетом на скорости 500 Мбит/сек и цифровым телевидением более 2 тысяч семей в новых жилых комплексах «CityZen» и «Горизонт».

Высокоскоростной домашний интернет стал доступен всем новоселам, проживающим в двух микрорайонах на улицах Мельникайте и Профсоюзной. У жителей появилась возможность удаленно работать, вести стриминг в режиме Ultra HD и просматривать фильмы одновременно на нескольких устройствах, в онлайн-кинотеатре, заниматься киберспортом с хорошим качеством видеопотока, подключать к сети множество умных устройств. Кроме того, абоненты получат доступ к 198 телеканалам, в том числе в формате высокой четкости (60 HD и 6 UHD), смогут с телевизора пользоваться голосовым поиском каналов, сервисами отложенного просмотра, перемотки и повтора эфира, а также приложениями Google Play, включая YouTube.

Для новых клиентов действует предложение по подключению домашнего интернета, цифрового телевидения и мобильной связи одним пакетом. Это позволит сократить общие расходы на связь до 30 процентов. Первый месяц все услуги можно протестировать бесплатно.

– Мы продолжаем активное строительство сетей фиксированной связи в новостройках Тюмени. Сегодня наши цифровые услуги могут оценить жильцы более 20 современных микрорайонов, среди них Малахово, Юбилейный, Плеханово, Менделеево, Комарово, Войновка. В них живут в основном молодые семьи с детьми, которые в разы чаще пользуются умными устройствами, гаджетами. Это становится драйвером роста спроса на надежную, устойчивую к перегрузкам сеть, чтобы домочадцы могли одновременно скачивать любой контент за считанные секунды, – отметила директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

О сети фиксированной связи МТС в Тюменской области

Сеть фиксированной связи МТС в настоящее время действует на территории Тюмени, Тобольска и Ишима. Доступ к высокоскоростному интернету и домашнему ТВ имеют более 280 тысяч семей. Ознакомиться с подробным описанием тарифов и условий, узнать об акциях и оставить заявку на подключение можно на сайте МТС.