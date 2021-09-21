На Мысу в Тюмени построят школу и детские сады. Фото: Тюмень - наш дом

В районе улицы Жуковского на территории Мыса в Тюмени возведут школу и два детских сада. Реализация такого масштабного проекта рассчитана на пять лет.

Как рассказали в пресс-службе администрации областной столицы, среднее общеобразовательное учреждение рассчитано на полторы тысячи мест, детские сады распахнут свои двери для 644 воспитанников.

Как стало известно, дом № 28 на улице Жуковского снесут. На его месте построят новый многоквартирный дом, причем с количеством этажей не более шести.

Стоит отметить, что рядом с новыми зданиями специалисты модернизируют объекты коммунального хозяйства: канализации, водопроводы и кабельные линии.