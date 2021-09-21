В СберБанке ипотека с 18 лет: первые клиенты уже получили положительное решение по кредитной заявке. Фото - Сбер.

В Западно-Сибирском отделении Сбербанка одобрены первые ипотечные кредиты молодым людям в возрасте от 18 до 21 года. На текущий момент положительное решение о выдаче кредита получили 10 клиентов.

Напомним, Сбер снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке. Ранее он составлял 21 год, а после изменения условий получить кредит могут клиенты с 18 лет.

Молодым людям доступны сразу две ипотечные программы – «Приобретение готового жилья» и «Приобретение строящегося жилья». Подать заявку можно в любой точке России, в том числе онлайн на ДомКлик.

Условия выдачи ипотечных кредитов для молодых людей такие же, как и для более взрослой аудитории. Процентная ставка в первый год кредита – от 0,1% в рамках программы субсидирования с застройщиками, первоначальный взнос – от 10%, срок кредита – до 30 лет. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. рублей, максимальная – 60 млн рублей. Стаж на текущем месте работы – не менее трёх месяцев.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– У молодёжи сейчас большая тяга к независимой и самостоятельной жизни. Многие рано начинают работать, формируют свой капитал и в дальнейшем рационально его используют. Теперь, благодаря снижению минимального возраста заёмщиков в Сбере, такие ребята и девушки могут обзавестись собственной квартирой и не тратить деньги на съемное жилье, ежемесячные платежи за которое сопоставимы взносам за ипотеку.

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