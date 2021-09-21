В Тюмень с грандиозным шоу приезжают «Дамские угодники». Фото - "Мужское шоу «ДАМСКИЕ УГОДНИКИ»" в ВК.

В Тюмени 3 октября в ДК «Железнодорожник» зажгут «Дамские угодники». В этом шоу, созданном мужчинами для женщин, сплелись жанры танца, музыки, актерского мастерства и стендап-юмора.

Сразу отметим, что шоу существует уже 12 лет и за это время поставлено более 10 программ. Оно радует прекрасную половину человечества не только качественной хореографией, артистизмом и юмором, но и мощной энергетикой и сексуальностью, а также эстетикой гармонично сложенных мужских тел.

«Дамские угодники» под управлением художественного руководителя Андрея Тунекова участвовали в таких проектах, как «Топ-модель по-русски», «Мисс Русское радио», в презентациях телеканалов «Перец», ТНТ, СТС. Кроме того, ребята являются постоянными участниками показов модельной одежды популярных брендов Bosco, Ermenegildo Zegna, Reebok и многих других.

Шоу стало лауреатом престижных премий в сфере шоу-бизнеса – «Лучшее шоу», «Проект года», премия «Для милых дам», дипломантом премии «Призвание Артист». Визитной карточкой коллектива являются авторские спектакли, где соединяются красивый танец, хореография и театральное искусство.