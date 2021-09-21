Тюменец вынес из магазина в украденном чемодане вещи и продукты питания. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 2 по Тюмени поступило заявление от представителя магазина одной из крупных сетей гипермаркетов. У них украли товары на сумму около 35 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя, который, как оказалось, возвращался в областную столицу из командировки и по пути домой заехал в магазин. Там ему понравились кроссовки, он их похитил, а затем вернулся, чтобы взять что-нибудь еще.

– Подозреваемый вынес из магазина продукты питания, носимые вещи и предметы личной гигиены, которые положил во взятый там же чемодан. Все похищенное изъято и возвращено в торговую точку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.