В тюменском Рощино мужчина пытался незаконно пронести в багаже крупную сумму денег. Фото - Тюменская таможня.

Тюменские таможенники выявили незадекларированную валюту в международном секторе аэропорта Рощино. У одного из авиапассажиров они нашли крупную сумму денег.

– Мужчина пересек линию «зеленого» коридора, тем самым заявив, что не имеет товаров, подлежащих декларированию, и попытался незаконно вывезти из России более одного миллиона рублей. Сумма, превышающая норму провоза, составила 276 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

В отношении нарушителя возбуждено административное дело. 276 тысяч незадекларированных рублей изъяты. Материалы дела направлены в суд.

Сотрудники таможни напомнили, что сумму, превышающую в эквиваленте более 10 тысяч долларов, необходимо декларировать.