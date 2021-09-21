В Тюмени пьяный пассажир поезда побил транспортного полицейского. Фото - psut.sledcom.ru.

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Челябинской области. Мужчина побил представителя власти.

Вечером 18 сентября подозреваемый ехал в вагоне пассажирского поезда № 148 сообщением Астрахань – Нижневартовск. В пути следования по участку Тюмень – Тобольск пьяный пассажир применил в отношении полицейского насилие, не опасное для жизни и здоровья.

– Мужчина не желал, чтобы его привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство, – пояснили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Буйного уральца скрутили сотрудники УТ МВД по УрФО. Ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.