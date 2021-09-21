На тюменской трассе частично открыли движение по мосту через реку Нерда

На тюменской трассе частично открыли движение на мосту через реку Нерда. Фото - Уралуправтодор.

На трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск частично открыли движение по мосту через реку Нерда. Здесь идет ремонт участков дороги, причем на большинстве объектов с опережением сроков.

– С весны 2021 года здесь действовало реверсивное движение со светофорным регулированием. Из-за этого появлялись пробки. За несколько месяцев дорожники построили временный мост, разобрали основной, потом построили основной и теперь по двум из четырёх полос пустили движение, – сообщили в Уралуправтодоре.

В настоящее время на нескольких участках дороги проезжая часть расширяется до четырех полос. Для разделения транспортных потоков устанавливается барьерное ограждение, обустраиваются разворотные петли, монтируется освещение.