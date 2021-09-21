В Ялуторовске мужчина повредил руку сожительнице, которая не подала к завтраку алкоголь. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ялуторовска поступило сообщение от медиков, что за помощью к ним обратилась женщина с телесными повреждениями. Участковый задержал подозреваемого: 50-летнюю горожанку ударил мужчина, с которым она проживает.

Утром она провожала сожителя на работу. За завтраком он попросил налить ему немного спиртного, но получил отказ от хозяйки. Разозлившись, 46-летний мужчина замахнулся и хотел ударить ее кулаком по голове.

– Женщина подставила свою руку, на нее и пришелся весь удар. Потерпевшей понадобилась медицинская помощь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Ялуторовска отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до трех лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.