Пенсионерка из Ишима перевела сотни тысяч рублей попавшему в «трудную ситуацию» мужчине из соцсетей.

Пенсионерка из Ишима набрала кредитов для мужчины из соцсетей, попавшему в «трудную ситуацию». Скриншот из видео.

В дежурную часть отдела полиции Ишима обратилась 74-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что, поверив мошеннику, лишилась денег.

Она познакомилась в интернете с мужчиной младше её по возрасту. Тот начал рассказывать ей, что находится в трудной жизненной ситуации, не может вернуться на родину, и просил помочь финансово.

– Чтобы помочь своему другу, женщина оформила на себя несколько кредитов, деньги перевела злоумышленнику на названные им банковские счета. В общей сложности она потеряла 600 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом МО возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере». Максимальное наказание, согласно санкции данной статьи, – лишение свободы на срок до шести лет. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание виновных лиц.