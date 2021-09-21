Тюменец получил от оскорбленной женщины топором по лицу. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию села Аромашево поступило сообщение от медика, что 36-летнему местному жителю оказали медпомощь. Врачи диагностировали у потерпевшего ушибленную рану правого верхнего века с гематомой окологлазничной области.

В ходе разбирательства участковый задержал ранее судимую 55-летнюю жительницу села. Выяснилось, что мужчина был в гостях у задержанной, где распивал спиртное.

– Во время застолья между ними возникла ссора из-за того, что он начал оскорблять хозяйку дома. Это не понравилось подозреваемой, и она, схватив топор, ударила мужчину, целясь в лоб, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время тюменку отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.