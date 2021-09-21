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Недвижимость21 сентября 2021 8:11

На строительство снежного полигона в Тюмени потратят 209 млн рублей

Заявки на электронный аукцион можно подать до 27 сентября
Сергей Швецов
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На строительство в Тюмени снежного полигона потратят 209 млн рублей.

На строительство в Тюмени снежного полигона потратят 209 млн рублей.

Фото: Вадим Бегун

На строительство в Тюмени снежного полигона потратят 209 млн рублей. Будущий исполнитель может подать заявку на электронный аукцион до 27 сентября.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что заказчиком возведения в областной столице сооружения для складирования снега является бюджетное учреждение «Тюменьгормост».

Подрядчик должен будет своевременно построить вышеупомянутое сооружение на Воронинских Горках. После окончания работ необходимо привести место выполнения в надлежащее состояние с соблюдением требований действующего законодательства России и муниципальных правовых актов Тюмени.

Согласно документации, срок завершения работ составляет 60 календарных дней с момента заключения контракта. Аукцион проведут 27 сентября.