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Происшествия20 сентября 2021 14:52

Тюменец угнал авто, чтобы подвезти друга до дома

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тюменец угнал авто, чтобы подвезти друга до дома.

Тюменец угнал авто, чтобы подвезти друга до дома.

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение от 22-летнего владельца отечественного автомобиля – неизвестный угнал его машину. Молодой человек рассказал, что свое авто он приобрел недавно и забыл его закрыть.

Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый безработный 18-летний житель областной столицы. Доставленный в отдел полиции злоумышленник пояснил, что ранним утром возвращался со своим другом домой из гостей, когда заметил припаркованный автомобиль.

– Подозреваемый решил продемонстрировать своему товарищу навыки вождения и подвезти его до дома, легко проник в незапертое авто и с помощью замыкания проводов замка зажигания совершил угон. Через несколько кварталов машина заглохла, и он, оттолкав ее в один из дворов, продолжил свой путь до дома пешком, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алиса Пислегина.

В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.