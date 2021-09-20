Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 сентября 2021 14:47

В Боровском во время кошения травы нашли учебную мину

Находку передали следственно-оперативной группе
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Боровском во время кошения травы нашли учебную мину.

В Боровском во время кошения травы нашли учебную мину.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

В поселке Боровский Тюменской области во время кошения травы нашли подозрительный предмет. Его обследовали вызванные на место специалисты группы разминирования мобильного отряда особого назначения.

– Предмет идентифицировали как учебную мину со следами сильной коррозии. Находку передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что житель Ишима в огороде нашел гранату. Горожанин вызвал саперов. Специалисты группы разминирования обследовали предмет и идентифицировали его как гранату Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии.