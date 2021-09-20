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Общество20 сентября 2021 14:37

Водителям из Тюмени, не нарушившим ПДД в 2021 году, дадут спецсвидетельства

В акции примут участие школьники
Сергей Швецов
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Водителям из Тюмени, не нарушившим ПДД в 2021 году, дадут спецсвидетельства.

Водителям из Тюмени, не нарушившим ПДД в 2021 году, дадут спецсвидетельства.

Фото: Вадим Бегун

Водителям из Тюмени, не нарушившим ПДД в 2021 году, дадут «Свидетельства законопослушного участника дорожного движения». Вручат их главный федеральный инспектор в Тюменской области Дмитрий Кузьменко и врио начальника управления ГИБДД региона Андрей Миллер. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

– В регионе за год водители совершили более 800 тысяч нарушений ПДД, 600 тысяч из этих нарушений зафиксировали камеры на дорогах‚ большинство из них – превышение скорости на дорогах. Но при этом основная часть автомобилистов пропускают пешеходов, выбирают безопасную скорость и перевозят детей в удерживающих устройствах, – отметили в ведомстве.

В акции примут участие школьники. Они пройдут по зебре с лайками и хештегом с благодарностью водителям за то, что их пропускают.