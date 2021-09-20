Под Ишимом мужчина поджег дом бывшего парня сожительницы, который ее обидел. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишима поступило сообщение от 45-летней жительницы села Ершово о поджоге её дома. Стражи порядка задержали подозреваемого – ранее судимого 45-летнего жителя посёлка Лозовое, который признал вину.

В тот день он распивал спиртное со своей сожительницей, которая пожаловалась на бывшего. Злоумышленник решил отомстить за возлюбленную, набрал бензин в бутылки и отправился на такси в село Ершово, где тот проживал.

– Мужчина облил дом бензином, поджёг и уехал обратно на такси. Хозяева вовремя заметили возгорание. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.