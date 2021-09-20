Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 сентября 2021 14:13

Под Ишимом мужчина поджег дом бывшего парня сожительницы, который ее обидел

Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Ишимом мужчина поджег дом бывшего парня сожительницы, который ее обидел.

Под Ишимом мужчина поджег дом бывшего парня сожительницы, который ее обидел.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишима поступило сообщение от 45-летней жительницы села Ершово о поджоге её дома. Стражи порядка задержали подозреваемого – ранее судимого 45-летнего жителя посёлка Лозовое, который признал вину.

В тот день он распивал спиртное со своей сожительницей, которая пожаловалась на бывшего. Злоумышленник решил отомстить за возлюбленную, набрал бензин в бутылки и отправился на такси в село Ершово, где тот проживал.

– Мужчина облил дом бензином, поджёг и уехал обратно на такси. Хозяева вовремя заметили возгорание. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.