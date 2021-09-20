В Тобольске убийца лося оказался охотничьим инспектором. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске вынесен приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя посёлка Сумкино. Мужчину признали виновным в незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

26 февраля 2021 года в ходе рейда по территории охотничьего угодья в районе деревни Нерда сотрудники службы охраны животного мира нашли свежеразделанную тушу лося. Вскоре они нашли и преступника.

– В 2018-2019 годах браконьер сам работал охотничьим инспектором. Его действиями лесному хозяйству причинён крупный материальный ущерб в сумме 80 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тоболяк в полном объеме возместил причиненный ущерб (240 тысяч рублей), суд еще оштрафовал его на 140 тысяч. Также у нарушителя конфискуют охотничье ружье «Сайга». Приговор в законную силу не вступил.