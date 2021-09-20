Тюменца на работе схватили судороги: скорую вызвали коллеги

Тюменца на работе схватили судороги. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

31-летнего тюменца на работе схватили судороги. К счастью, его коллеги не растерялись и вызвали скорую, которая приехала спустя четыре минуты после вызова.

Врачи диагностировали у мужчины состояние после эпилептического приступа. Судороги длились две минуты, во время которых у него шла пена изо рта. Коллеги всё время находились рядом, успокаивая пострадавшего и разговаривая с ним. Они помогли транспортировать тюменца в машину, после чего медики доставили пациента в областной лечебно-реабилитационный центр.

Сотрудники скорой при судорогах и эпилептическом припадке рекомендуют перенести человека на ровную поверхность и отодвинуть рядом лежащие острые предметы. Далее надо подложить под голову мягкую вещь. Между судорогами можно установить в рот небольшой деревянный предмет округлой цилиндрической формы, чтобы человек не прикусил язык. Если человек впал в глубокий сон или кому, не пытайтесь его разбудить.