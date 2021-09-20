В Тюменской области за сутки скончались 28 человек с коронавирусом. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области за сутки скончались 28 человек с коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 1 855 смертей от COVID-19. Количество же заболевших за минувшие стуки увеличилось на 221 и составило 59 466 человек.

Кроме того, как информирует Оперативный Штаб Тюменской области, на 20 сентября 103 человека выздоровели (за весь период —52114), 16 детей заболели (из общего числа заболевших), 29 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 45667 человек остаются под медицинским наблюдением, 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 591790 человек, полный курс прошли 550382.

За последние сутки в России выявлено 19 744 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 778 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 992 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 294 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 198 996 летальных исходов, выздоровели 6 510 674 человека.