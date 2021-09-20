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Происшествия20 сентября 2021 12:59

Александр Моор принес соболезнования погибшим в Пермском университете: «Это невозможно понять»

Губернатор Тюменской области заявил о готовности оказать необходимую помощь
Сергей Швецов
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Александр Моор принес соболезнования погибшим в Пермском университете.

Александр Моор принес соболезнования погибшим в Пермском университете.

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Александр Моор принес соболезнования погибшим в Пермском государственном университете. Губернатор Тюменской области заявил о готовности оказать необходимую помощь.

«Тюменцы искренне переживают боль и трагедию, случившуюся в Перми. То, что сегодня произошло, невозможно понять и принять. От имени жителей Тюменской области приношу самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, всему Пермскому краю. Тюменская область скорбит вместе с вами», – написал глава региона в соцсетях.

Вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, которые находились в восьмом корпусе. По официальным данным, погибли 8 человек, более 20 ранены.

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