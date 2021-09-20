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Происшествия20 сентября 2021 10:58

В тюменском СНТ утром 58-летний мужчина застрелил из ружья сына

Пуля попала в сердце
Сергей Швецов
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В тюменском СНТ утром 58-летний мужчина застрелил из ружья сына.

В тюменском СНТ утром 58-летний мужчина застрелил из ружья сына.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесли обвинительный приговор 58-летнему мужчине. Местный житель застрелил своего родственника ранним утром 10 декабря 2020 года.

Трагедия произошла на дачном участке в садовом товариществе. Между обвиняемым и его 32-летним сыном произошла очередная ссора, сам конфликт длился уже давно. Горожанин – опытный охотник – взял ружье и выстрелил в сердце сына. Потерпевший от полученных ран скончался.

– Специалисты провели значительный объем мероприятий: осмотрели место происшествия, проверили показания, осуществили допросы и экспертизы, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.