В тюменском СНТ утром 58-летний мужчина застрелил из ружья сына. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесли обвинительный приговор 58-летнему мужчине. Местный житель застрелил своего родственника ранним утром 10 декабря 2020 года.

Трагедия произошла на дачном участке в садовом товариществе. Между обвиняемым и его 32-летним сыном произошла очередная ссора, сам конфликт длился уже давно. Горожанин – опытный охотник – взял ружье и выстрелил в сердце сына. Потерпевший от полученных ран скончался.

– Специалисты провели значительный объем мероприятий: осмотрели место происшествия, проверили показания, осуществили допросы и экспертизы, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.