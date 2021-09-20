В Тюменской области с 20 сентября отменили особый противопожарный режим. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области с 20 сентября отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

– Органам местного самоуправления поселений и городских округов рекомендовано также отменить особый противопожарный режим на своих территориях, – сообщили в оперативном штабе.

Напомним, что особый противопожарный режим в регионе пришлось ввести из-за серьезных природных и ландшафтных пожаров, которые бушевали практически всё лето. Из-за этого местным жителям запрещали разжигать костры в лесах.