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Общество20 сентября 2021 10:11

В центре Тюмени до лета закрыли проезд по одной из улиц из-за демонтажа здания

Горожанам рассказали, как объехать участок дороги
Сергей Швецов
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В центре Тюмени до лета закрыли проезд по одной из улиц из-за демонтажа здания.

В центре Тюмени до лета закрыли проезд по одной из улиц из-за демонтажа здания.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени по автомобильной дороге улицы Смоленской (на участке от Камышинской до Дзержинского) перекрыли движение. Ограничение продлится до 6 июня 2022 года.

– На такие меры пришлось пойти из-за работ по демонтажу конструкции здания № 50 на улице Герцена. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве подсказали, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Камышинской, Каширской и Первомайской.