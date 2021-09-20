На Цветном бульваре в Тюмени исчезнут «старые» аттракционы. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени распродают аттракционы, которые находятся на Цветном бульваре. Однако любителям острых ощущений сильно переживать не стоит, даже наоборот: на месте «старых» развлекательных комплексов появятся новые.

Всего городской парк культуры и отдыха продаст пять аттракционов. За «Торнадо» планируют выручить более 10 миллионов рублей, за «Орбиту» – полтора миллиона, за «Вальс» – 2,8 млн. «Клоуна» продают за 750 тысяч рублей и поезд Tractor Train – за 1,2 млн.

– Стараемся развиваться и по возможности проводить здоровую ротацию – замену аттракционной техники. Добавляются декоративные элементы, устанавливаются новые аттракционы, облагораживается территория, – рассказал «МегаТюмени» заместитель генерального директора ГПКиО Альберт Тагиров.

Он напомнил, что колесо обозрения менялось уже дважды. Кстати, на Цветном бульваре установлены единственные в России светомузыкальные часы с фигурками по мотивам сказок Александра Пушкина.