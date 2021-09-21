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Общество21 сентября 2021 5:58

Погода на 21 сентября в Тюмени: утром – всего плюс 1 градус

Солнце скроется за тучами на целый день
Сергей Швецов
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В Тюмени утром всего плюс 1 градус.

В Тюмени утром всего плюс 1 градус.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 21 сентября, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 2 – 1 градус, днем плюс 5 – 6. Вечером столбики термометров покажут плюс 4 градуса. В течение дня будет дуть северо-западный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

21 сентября отмечается праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Наши предки приметили: если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Следили также за животными: если после Малой Пречистой животное стремится на пастбище рано, то и зима будет ранняя.