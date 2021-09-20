Тюменский дизайнер будет покорять подиум на неделе моды в Санкт-Петербурге и Сочи. Фото предоставлено "КП".

Тюменский дизайнер Мария Бебекина вместе с дочерью Амелией представит свою коллекцию на Неделю моды в Санкт-Петербурге.

Фото предоставлено "КП".

30 октября 2021 года тюменский дизайнер Мария Бебекина и ее младшая дочь Амелия в рамках International Kids Fashion Week in Saint-Petersburg, которая проводится в Северной столице уже в девятый раз, представит свою новую коллекцию для детей и подростков Tocсata.

Фото предоставлено "КП".

Tocсata в переводе с итальянского – «прикосновение». Нежные и дерзкие образы для детей от 0 до 18 лет. В коллекции использованы и меха, и фатин, и атлас, всё это скомбинировано в интересные фасоны. Коллекция уже отрисована детской рукой, совсем скоро можно будет оценить все наряды в реальности.

Фото предоставлено "КП".

Мария придумывает и воплощает в жизнь дизайнерские наряды. К созданию коллекций вдохновляют ее дочери Алиса и Амелия: «Всегда хотелось, чтобы девочки выглядели красиво и у них были эксклюзивные платья и аксессуары. Каждая мама хочет, чтобы ее дочь была принцессой».

Фото предоставлено "КП".

У Марии нет специального образования дизайнера-конструктора. Она самоучка: онлайн-курсы, старинные книги с выкройками и даже «Бурда Моден» – всё в помощь при обучении шитью и кройки. В основном это большие платья для маленьких принцесс и дизайнерские сказочные костюмы.

Фото предоставлено "КП".

В прошлом году в условиях самоизоляции у младшей дочери Марии Амелии (8 лет) проснулся интерес к рисованию красивых платьев. Ребенок быстро рисует силуэты и очень долго и внимательно прорисовывает все детали, подбирает фактуру и материал для платьев, одевает всех кукол дома и помогает маме кроить и подбирать детали. Все коллекции созданы дома и сшиты дизайнером; когда есть задача и сжатые сроки, шьют всей семьей сутками напролет. Каждая вещь – эксклюзивная и неповторимая.

За 4 года Бебекина со своими коллекциями, а их уже 7 (и готовится восьмая) выступала на всех городских площадках, но никогда не показывала свои творения на российских подиумах. И вот пришло приглашение для участия в Детской неделе моды в городе Санкт-Петербурге. После International Kids Fashion Week in Saint-Petersburg коллекция Toccata отправится в Сочи на LA JFW.

Фото предоставлено "КП".

Показывать наряды будут тюменские модели из разных агентств, и, конечно же, свои силы могут попробовать детки, у которых есть желание пройтись по подиуму в Северной столице нашей страны.