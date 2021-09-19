По словам Владимира Пискайкина, формат трехдневного голосования оказался удобным для многих граждан

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В Тюменской области завершились трехдневные выборы. В течение всего времени явка избирателей была стабильной, а такой формат оказался удобным для многих граждан. Об этом заявил лидер регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Владимир Пискайкин.

- Привык голосовать в основной день выборов, поэтому проголосовал в воскресенье, когда приехал с дачного участка. Но многим оказалось удобным голосовать ранее, в пятницу или субботу. Посмотрел по явке: в первый день - 20 процентов, во второй день - еще 18. А к середине третьего дня и вовсе перевалила за 50. Тюменская область - благополучный регион, и здесь всегда была хорошая явка, заявил он.

Также, по его словам, выборы - дело серьезное, поскольку граждане выбирают депутатов на ближайшие пять лет. Кроме того, каждый день выборов - это яркий праздник, когда люди идут на избирательные участки, чтобы проголосовать за своих кандидатов.

Во время голосования на участке Владимир Пискайкин обратил внимание, что за процессом наблюдали представители многих партий. Например, только от «Справедливой России» за ходом выборов следили 900 наблюдателей, сообщает «Тюменская область сегодня».