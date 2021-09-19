Наблюдение за выборами в Тюменской области организовано в соответствии с законодательством

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В Тюменской области закрылись избирательные участки. Все это время Центр общественного наблюдения работал в тесном взаимодействии с горячей линией общественного штаба, сообщает «Мегатюмень».

По словам руководителя Центра общественного наблюдения региона Артура Юрьева, за три дня на горячую линию штаба поступило порядка 60 обращений, четверть из них касалась предоставления информации об избирательных участках. Также были вопросы по голосованию иногородних и голосованию на дому. Все поступившие заявки были своевременно обработаны.

Также, по его словам, наблюдение за выборами и процессом голосования были организованы в соответствии с законодательством. В работе Центра видеонаблюдения принимают участие представители политических партий, общественных объединений, гражданские активисты, а также члены Общественной палаты РФ и Тюменской области.

- С закрытием участков Центр видеонаблюдения продолжит работу вплоть до ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему. Этот процесс в регионе осуществляют 29 территориальных избирательных комиссий. Там тоже установлены камеры. Центр общественного наблюдения будет следить и за их работой, - резюмировал Артур Юрьев.