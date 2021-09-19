В Тюменской области на 18.30 проголосовали 57,8% избирателей. Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области на 18.30 19 сентября проголосовали 57,8% избирателей, или 656 523 человека. Об этом сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин.

Стало известно, что в Ялуторовске явка составила 63,17% избирателей, в Ишиме 74,67%, в Тобольске 58,96%, в Заводоуковске − 65,6%. В Тюмени на участки пришли 46,77% избирателей.

– В районах активнее всего голосовали жители Аромашевского района, Голышмановского городского округа, Абатского района, Сладковского района, Ишимского района, – рассказал Халин.

В Тюменской области в 20.00 часов завершили работу все 1 070 избирательных участков. Члены комиссии приступают к подсчету голосов избирателей, передает «МегаТюмень».