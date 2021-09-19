На избирательных участках Тюменской области не зафиксировано нарушений общественного порядка

Фото: тюменская область сегодня

На избирательных участках Тюменской области не зафиксировали каких-либо происшествий и нарушений общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Также ведомстве добавили, что во время подготовки и проведения выборов военнослужащие и сотрудники Росгвардии следили за соблюдением порядка и безопасностью граждан в штатном режиме.

На избирательных участках росгвардейцы проверяют исправность средств тревожной и охранной сигнализации, наличие видеонаблюдения, физической охраны и металлодетекции.

Кроме того, все помещения, где хранятся бюллетени для голосования, также взяты под охрану сотрудниками Росгвардии и полиции. Служба сотрудников УМВД России по Тюменской области организована на каждом из 1 070 избирательных участков региона.

Напоминаем, что до закрытия участков в последний день голосования остается чуть больше часа. Тем, кто хочет принять участие в выборе депутатов Государственной думы РФ и регионального парламента, но все еще этого не сделал, стоит поторопиться: избирательные комиссии закроются в 20:00, сообщает «Тюменская область сегодня».