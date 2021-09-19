В третий день фестиваля «Тюменская осень» жители получили почти 700 подарков

На фестивале «Тюменская осень» получили почти 700 подарков. Фото: Ирина Ромашкина

На фестивале «Тюменская осень» получили почти 700 подарков. Среди них – очень ценные, например, роботы-пылесосы и микроволновки. Кстати, роботов-пылесосов забрали 4 штуки, а микроволновых печей 3.

Помимо этого, на 16.00 тюменцы выиграли 5 телефонов, 5 станций «Яндекс», 25 ручных пылесосов, 6 кофемашин, 329 чайников, 312 утюгов и 6 парогенераторов. Таким образом, всего разыграно 1740 подарков.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменцев приглашают на фестиваль «Тюменская осень», где можно получить множество подарков, включая квартиру и машину. Презентов осталось еще много, но местным жителям стоит поторопиться, ведь каждый хочет уйти с праздника не с пустыми руками.