В дни выборов для тюменцев работали 38 спортивных площадок

Фото: Тюменская область сегодня

Жители Тюмени предпочитают активный образ жизни. Три дня подряд в областной столице работали 38 площадок, на которых можно было заняться спортом всей семьей. Условия для этого одно: семейная команда из трех человек или более.

Первые два дня все мероприятия проходили на открытом воздухе, но когда пошел дождь, сдача норм ГТО переместилась в спортивные залы.

Среди тех, кого не испугали холодный ветер и дождь, оказалась тюменка Светлана Власова с двумя сыновьями-подростками. Семья пришла проверить свои силы на площадку в школе № 92. Сыновья у женщины занимаются спортом. Свои результаты они оценили на «выше среднего».

− Семья у нас спортивная. Мы за здоровый образ жизни и всегда стараемся посещать такие мероприятия. Нужно еще потренироваться, чтобы получить золотой значок ГТО, − рассказала Светлана.

По ее словам, такие фестивали семейного спорта просто необходимы, поскольку они сплачивают семьи.

Кстати, поучаствовать можно было не только с семьей, но и с друзьями. Главное условие − в команде должно быть не менее трех человек. Если такое количество не набирается, можно присоединиться и к незнакомцам.

Друг против друга участвуют обычно две команды, пробуя себя в различных конкурсах. Например, отвечая на вопросы спортивной викторины или выполняя упражнения со спортивным снаряжением, сообщает «Тюменская область сегодня».