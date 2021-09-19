В Тюменской области явка на выборы составила больше 50%

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Появились данные о явке в Тюменской области на момент 15 часов − 51,38%, или 585 тысяч 587 человек. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

По активности жителей лидирует Ялуторовск, где на выборы пришли уже 79,12% избирателей. Затем идет Ишим, где явка составляет 68,76%, далее Тобольск − 51,09%, Заводоуковск − 60,72%. В Тюмени, по последним данным, проголосовать пришли 39,93% избирателей.

Напоминаем, что жители региона принимают активное участие в выборах федерального, областного и муниципального масштаба. С самого утра они приходят на избирательные участки, чтобы отдать голос за «своего» кандидата. Отметим, что выборы в регионе проходят достаточно спокойно, горожане ведут себя сознательно и ответственно, сообщает «Мегатюмень».