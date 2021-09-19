Политолог Марат Баширов объяснил тюменцам, чем удобно разделение выборов на три дня. Фото: Ирина Ромашкина

Политолог Марат Баширов объяснил тюменцам, чем удобно разделение выборов на три дня. По его словам, голосовать в воскресенье сложилось традиционно.

– Большие ожидания на сегодняшний день не только из-за того, что граждане еще только решают, за кого отдать голос – это решение ими уже давно принято. Многие идут и голосуют в воскресенье, так как это и выходной, да и в целом последний день выборов всегда очень насыщенный. В целом, решение о разделении выборов на три дня оказалось очень удобным решением, – отметил эксперт.

Баширов также сообщил, что сотни тысяч граждан выбрали электронную систему голосования. Такая возможность была предоставлена в семи регионах.

Жителям Тюменской области предстоит выбрать депутатов в Госдуму и облдуму. Голосование проходит 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00, напоминает "АиФ-Тюмень".