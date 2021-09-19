Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 сентября 2021 14:41

Политолог Марат Баширов объяснил тюменцам, чем удобно разделение выборов на три дня

Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Политолог Марат Баширов объяснил тюменцам, чем удобно разделение выборов на три дня.

Политолог Марат Баширов объяснил тюменцам, чем удобно разделение выборов на три дня.

Фото: Ирина Ромашкина

Политолог Марат Баширов объяснил тюменцам, чем удобно разделение выборов на три дня. По его словам, голосовать в воскресенье сложилось традиционно.

– Большие ожидания на сегодняшний день не только из-за того, что граждане еще только решают, за кого отдать голос – это решение ими уже давно принято. Многие идут и голосуют в воскресенье, так как это и выходной, да и в целом последний день выборов всегда очень насыщенный. В целом, решение о разделении выборов на три дня оказалось очень удобным решением, – отметил эксперт.

Баширов также сообщил, что сотни тысяч граждан выбрали электронную систему голосования. Такая возможность была предоставлена в семи регионах.

Жителям Тюменской области предстоит выбрать депутатов в Госдуму и облдуму. Голосование проходит 17, 18 и 19 сентября, избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00, напоминает "АиФ-Тюмень".