На фестиваль «Тюменская осень» пришло много людей, несмотря на дождь. Фото - Юлия Конькова.

На фестивале «Тюменская осень» много народа, несмотря на дождь. Горожане приходят на площадки мероприятия, чтобы купить свежие продукты и получить подарки.

− Мы по ярмаркам ходим уже третий день. Запаслись маслом, творогом, колбасой, детям сладости купили, пельмени взяли про запас. В пятницу, когда шла с работы домой, успела заскочить на одну из точек, сегодня вернулись уже с мужем, − рассказала тюменка Мария «МегаТюмени».

По словам продавца Татьяны, больше всего присутствующие скупают сыр и творог. С утра они покупают молочные продукты, а в обед – колбасу. Кто приходит с детьми – берет сладости.

На площадках выступают и творческие коллективы. Например, у драмтеатра можно послушать фольклорный ансамбль «ЯромилЪ». Поучаствовать в активностях и купить продукты горожане могут сегодня, 19 сентября, до вечера. Осталось еще много подарков для участников викторины.