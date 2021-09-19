Митрополит Димитрий принял участие в выборах

Фото: Тюменская линия

Владыка Димитрий принял участие в выборах депутатов в Госдумы и облдумы, однако в связи с коронавирусом голосование проходило не в совсем обычном формате - вне избирательного участка. В семинарию был организован выезд членов избиркома и наблюдателей.

Как рассказал один из членов избирательной комиссии Борис Кропачев, такой формат выборов был предварительно согласован с самим митрополитом и главой администрации.

- Мы привезли с собой средства защиты, ручки, маски и ящик, куда скидываются бюллетени. Без него голосование вне помещения не происходит, - добавил он.

Главное отличие таких выборов заключается в том, что каждый избиратель заполняет заявление о голосовании вне помещения, а уже только затем получает бюллетени.

Кстати, присутствовали на голосовании наблюдатели от партии «Справедливая Россия» и общественной палаты. Для профилактики они оделись в защитные костюмы и тщательно обработали руки антисептиком.