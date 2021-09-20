Погода на 20 сентября в Тюмени: ожидается мелкий дождь

В Тюмени ожидается мелкий дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 20 сентября, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь, который ближе к вечеру должен закончиться.

Температура воздуха ночью плюс 2 градуса, днем плюс 10 – 7. Вечером столбики термометров покажут плюс 4 – 3 градуса. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3 – 7 метров в секунду.

20 сентября отмечается день памяти преподобного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: если на луковице много "одежки" - быть зиме холодной. Для этого дня характерны моросящие дожди. Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко - быть ранним морозам, а если наверху - настоящие холода в конце зимы следует ждать.