В Тюмени на избирательный участок в районе МЖК приходит много молодежи

Фото: Вслух.ру

В последний день голосования на избирательных участках в Тюмени царит ажиотаж. В первом корпусе школы № 65, расположенной в районе МЖК, даже образуются небольшие очереди, сообщает «Вслух.ру».

- Раньше я не ходил на выборы, а в этот раз решил пойти на голосование. Думаю, что нужно участвовать в политической жизни, к тому же у меня есть свое мнение по поводу того, что происходит в стране и как должно происходить, поэтому я решил его высказать, - рассказал Александр.

Молодая мама Анастасия какое-то время тоже не ходила на выборы. Однако потом все-таки решила, что это важно.

- Хочется верить, что мой голос будет учтен, - заявила женщина.

Также на избирательных участках присутствуют наблюдатели от различных партий, которые следят, чтобы не было нарушений.

Так, наблюдатель на избирательном участке № 2919 Ольга Мингалева сообщила, что очень ответственно относится к своей работе.

- Единственное, электронные урны периодически выходят из строя, несколько раз зависали. Может, это связано с большим наплывом избирателей? Тем не менее, электронные урны намного удобней обычных. В реальном времени можно увидеть, сколько биллютеней уже опустили в урну. Эти данные я сопоставлю с количеством голосующих, добавила Ольга.

По словам председателя участковой избирательной комиссии № 2919 Светланы Киберевой, действительно у них были небольшие проблемы с электронными урнами, вернее с одной из них, которая несколько раз зависала. При этом процесс выборов не прерывался, так как вторая урна-дублер продолжала работать.

- У нас очень ответственные избиратели. Работаем третий день и не видели, чтобы кто-то пришел в странной одежде или с собакой. Многие из тех, кто приходит на выборы, когда-то сами здесь учились, - рассказала Светлана Киберева.