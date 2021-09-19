В Ялуторовском районе на избирательный участок пришел ковбой. Фото - yalutorovsk.online.

В Ялуторовском районе на избирательный участок пришел ковбой. Тракторист Анатолий из села Хохлово работает в крестьянско-фермерском хозяйстве уже 16 лет.

– В такой шляпе очень удобно при опущенном стекле, если не включать в тракторе кондиционер. Трактор у меня импортный! – говорит мужчина.

Сейчас в крестьянско-фермерской хозяйстве его работодателя самый разгар уборки картофеля. В овощеводческом сельхозпредприятии в такое время дорог каждый день. Несмотря на это сотрудники находят возможность в перерывах посетить избирательные участки.

В Тюмени пришел голосовать на выборах Железный человек. Он немало удивил посетителей избирательного участка, вызвал улыбки и смех. Корреспонденту «Комсомолки» местный Тони Старк дал небольшое интервью.