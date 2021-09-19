Тюменцам показали тряпичных кукол на фестивале «Тюменская весна». Фото - Наталья Денисова.

Тюменцам показали тряпичных кукол на фестивале «Тюменская осень». Матера разместились в палатках «Ремесленный торжок», где у них нет отбою.

Мастер ручного ткачества Наталья Денисова показала, как создаются традиционные сибирские ковры. Она даже предоставила возможность поработать в половиковой технике, сообщает "Тюменская область сегодня".

Мастерица рассказала, что ткачеству ее научила бабушка: «Сама она создавала и половики, и махровые ковры. Раньше почти в каждом доме стояло кросно, и с осени до ранней весны женщины ткали полотна, рушники и домотканую одежду».