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Общество19 сентября 2021 13:29

На фестивале «Тюменская осень» жители могут отведать горячие блюда полевой кухни

Мария Толстихина
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Жители с удовольствием угощаются горячей кашей в холодную погоду

Жители с удовольствием угощаются горячей кашей в холодную погоду

Фото: Мария Толстихина

В рамках фестиваля «Тюменская осень» жителям Тюмени предлагают сыграть в викторину и получить ценный подарок, послушать любимые и известные всем концертные песни, пройти спортивные состязания, а также проверить самочувствие в «Палатках здоровья». Для таких свершений обязательно следует подкрепиться. Волонтеры фестиваля угощают тюменцев лакомствами полевой кухни: гречневой кашей с мясом и горячим чаем, что не только утоляет голод, но и согревает в такую пасмурную и дождливую погоду как сегодня, 19 сентября.

- Мы развернули «полевую кухню» в еще в 8 утра, чтобы каждый тюменец смог угоститься в такую холодную осеннюю погоду. Накладываем порционно и всем. Если кто-то хочет добавки, конечно, не отказываем. Жители не стесняются, подходят, кормят и своих детей тоже. Судя по отзывам, им нравится, - рассказал волонтер фестиваля «Тюменская осень» Андрей Губарев.

Волонтеры работают строго по санитарным правилам

Волонтеры работают строго по санитарным правилам

Фото: Мария Толстихина

Каша всегда подогревается и подается горячей, как и мясо. К ней можно взять ломтики белого хлеба, а также соль и перец по вкусу. Чай наливают черный, без различных добавок. Конечно, никуда и без сахара. Также на столике лежат одноразовые приборы и салфетки. При необходимости желающим полакомиться выдают одноразовые перчатки или антисептик, чтобы не допустить заражения.

Да и сами волонтеры работают строго в специальной форме и по санитарным нормам. На их головах красуются поварские шапочки, на лице - медицинская маска. Руки спрятаны в одноразовые резиновые перчатки. Образ дополняют зеленые и жёлтые фартуки, а также дутые поварские нарукавники.

- Приятно, что ребята раскладывают еду в таком виде. Уж точно ни один волосок не упадет, и не проскользнет ни одна бацилла. Каша вкусная, пушистая такая, прям как надо. Горячий чай тоже порадовал, самое то пить его в промозглую погоду, - поделилась мнением о полевой кухне возле поликлиники №12 тюменка Татьяна Кононова.

В течении всего дня кухни будут бесплатно угощать тюменцев на многих площадках города. Посмотреть, где находятся ближайшие «точки питания», можно на официальном сайте фестиваля. Удачи и приятного аппетита!