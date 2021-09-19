Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 сентября 2021 13:17

Ольга Загвязинская отмечает очереди на избирательных участках в Тюмени

Сама она также выполнила свой гражданский долг
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ольга Загвязинская отмечает очереди на избирательных участках в Тюмени. Фото - "Тюменская линия".

Ольга Загвязинская отмечает очереди на избирательных участках в Тюмени. Фото - "Тюменская линия".

Председатель Общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская отмечает очереди на избирательных участках в областной столице. Сама она также выполнила свой гражданский долг.

– Я проголосовала, но не в первый день (он был рабочий), а вчера с утра. На моем участке было очень достойно, – сообщила Загвязинская, добавив, что наблюдатели добросовестно следят за ходом голосования, передает «Тюменская линия».

Выборы интенсивно идут 19 сентября, на некоторых участках в Тюменской области скапливаются 20-25 человек, отметила председатель Общественной палаты города.