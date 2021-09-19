Ольга Загвязинская отмечает очереди на избирательных участках в Тюмени. Фото - "Тюменская линия".

Председатель Общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская отмечает очереди на избирательных участках в областной столице. Сама она также выполнила свой гражданский долг.

– Я проголосовала, но не в первый день (он был рабочий), а вчера с утра. На моем участке было очень достойно, – сообщила Загвязинская, добавив, что наблюдатели добросовестно следят за ходом голосования, передает «Тюменская линия».

Выборы интенсивно идут 19 сентября, на некоторых участках в Тюменской области скапливаются 20-25 человек, отметила председатель Общественной палаты города.