В Тюменской области супружеская пара, которая вместе уже 60 лет, получила медаль в день голосования

Фото: Вагай информационный

Супругам Чистяковым, проживающим в Вагайском районе, торжественно вручили в день голосования медаль за «Любовь и Верность», а также Благодарственное письмо от губернатора Тюменской области Александра Моора и памятный подарок.

Вместе Яков Степанович и Ульяна Михайловна уже 60 лет. И все эти годы они неразлучны друг с другом и все делают сообща.

Вот и на избирательный участок, где их ждала заслуженная награда, они пришли вдвоем. Супруги не пропускают выборы, и каждый раз приходят на свой избирательный участок для того, чтобы отдать свой голос, сообщает «Вагай информационный».