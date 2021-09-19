Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 сентября 2021 13:02

В Тюменской области супружеская пара, которая вместе уже 60 лет, получила медаль в день голосования

Также супруги пришли вместе на избирательный участок
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Вагай информационный

Фото: Вагай информационный

Супругам Чистяковым, проживающим в Вагайском районе, торжественно вручили в день голосования медаль за «Любовь и Верность», а также Благодарственное письмо от губернатора Тюменской области Александра Моора и памятный подарок.

Вместе Яков Степанович и Ульяна Михайловна уже 60 лет. И все эти годы они неразлучны друг с другом и все делают сообща.

Вот и на избирательный участок, где их ждала заслуженная награда, они пришли вдвоем. Супруги не пропускают выборы, и каждый раз приходят на свой избирательный участок для того, чтобы отдать свой голос, сообщает «Вагай информационный».