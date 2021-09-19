В Тюмени на избирательном участке №2224 настроение голосующим подняли танцами

В Тюмени на избирательном участке №2 224 настроение голосующим подняли танцами. Скриншот из видео.

В Тюмени на избирательном участке № 2 224 настроение голосующим подняли танцами. Команда из четырех молодых человек заставила улыбаться присутствующих, которые пришли выполнить свой гражданский долг. Перед танцами ребята и сами не забыли проголосовать.

– Мы решили придумать перфоманс, чтобы развеселить людей. Нам тоже этой в кайф, потому что любим творчество. Специально перед выступлением репетировали 3-4 дня часа по 2-3. Нам аплодировали, значит, все удалось, – сказал участник группы танцоров Андрей Голованчук.

Он отметил, что голосовать важно – ведь таким образом можно выразить свою активную жизненную позицию.

– Нам так приятно, нас развеселили на целый день. Очень хорошо, никогда такого не видели на голосовании, – поделилась впечатлениями тюменка Валентина Савицкая.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жители Тюменской области подошли к голосованию осознанно. Они с раннего утра пришли на свои избирательные участки.

– Мы – люди старой закалки, чувствуем свою ответственность за судьбу страны, за ее будущее, поэтому всегда ходим на выборы. И к выбору кандидатов тоже подходим осознанно, изучаем их программу, биографии и потом уже выбираем, а не просто ставим галочки, – сообщил тюменец Сергей Шестаков, который пришел на избирательный участок №2249 со своей супругой Светланой.