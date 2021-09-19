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Общество19 сентября 2021 12:49

Участники фестиваля «Тюменская осень» сыграли свадьбу

Коллектив, в котором поет невеста, организовал для молодоженов концерт
Марина Прохорова
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Фото: Тюменская линия

Фото: Тюменская линия

Участница фестиваля «Тюменская осень» и солистка фольклорного ансамбля «ЯромилЪ» Евгения Нелаева вышла замуж 18 сентября. С этим событием ее поздравил весь коллектив ансамбля, подаривший молодоженам концерт.

Кстати, с начала фестиваля «Тюменская осень» вокалисты дают концерты на площадке у драматического театра. Они радуют гостей композициями, которые бытовали в Тюменской области несколько веков назад, и современными песнями. Также там выступают и другие коллективы.

- Тюменцы при этом охотно подпевают и пускаются в пляс, заряжаются позитивом и нас радуют своим прекрасным настроением, - отметила руководитель ансамбля Руслана Лосева.

Сам концерт длится 30 минут. В третий день выступления артистов начались с 11 часов, а завершатся в 17 часов, сообщает «Тюменская линия».