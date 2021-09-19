Участники фестиваля «Тюменская осень» сыграли свадьбу

Фото: Тюменская линия

Участница фестиваля «Тюменская осень» и солистка фольклорного ансамбля «ЯромилЪ» Евгения Нелаева вышла замуж 18 сентября. С этим событием ее поздравил весь коллектив ансамбля, подаривший молодоженам концерт.

Кстати, с начала фестиваля «Тюменская осень» вокалисты дают концерты на площадке у драматического театра. Они радуют гостей композициями, которые бытовали в Тюменской области несколько веков назад, и современными песнями. Также там выступают и другие коллективы.

- Тюменцы при этом охотно подпевают и пускаются в пляс, заряжаются позитивом и нас радуют своим прекрасным настроением, - отметила руководитель ансамбля Руслана Лосева.

Сам концерт длится 30 минут. В третий день выступления артистов начались с 11 часов, а завершатся в 17 часов, сообщает «Тюменская линия».