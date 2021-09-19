На фестивале «Тюменская осень» можно получить еще более двух тысяч подарков. Фото: Мария Толстихина

На фестивале «Тюменская осень» можно получить еще более двух тысяч подарков. Среди них – очень ценные, например, роботы-пылесосы и микроволновки. Кстати, роботов-пылесосов осталось 12, а микроволновых печей 11.

Помимо этого, ещё можно выиграть 15 телефонов, 18 станций «Яндекс», 66 ручных пылесосов, 20 кофемашин, 1123 чайника, 1120 утюгов и 25 парогенераторов. Таким образом, всего осталось 2410 подарков.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменцев приглашают на фестиваль «Тюменская осень», где можно получить множество подарков, включая квартиру и машину. Презентов осталось еще много, но местным жителям стоит поторопиться, ведь каждый хочет уйти с праздника не с пустыми руками.