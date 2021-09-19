Тюменцы могут услышать песни, которые исполнялись несколько веков назад

Фото: Тюменская линия

На фестивале «Тюменская осень» гостей радуют артисты фольклорного ансамбля «ЯромилЪ». Они исполняют современные композиции и те, которые бытовали в Тюменской области несколько веков назад.

- Тюменцы охотно подпевают и пускаются в пляс, заряжаются позитивом и нас радуют своим прекрасным настроением, - рассказала руководитель ансамбля Руслана Лосева.

Поют вокалисты на большой площадке, развернувшейся у драмтеатра. Также там выступают и другие коллективы.

- У тюменцев еще есть возможность прийти на нашу площадку и услышать песни, которые пели наши прабабушки и прадедушки. Сплясать вместе с нами и наполниться положительной энергией, - говорит Руслана Лосева.

Также руководитель фольклорного коллектива отметила, что осень в Тюмени - особенно красивая, радостная и дарящая только светлые чувства, сообщает «Тюменская линия».