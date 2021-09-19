Тюменцы продолжают получать ценные подарки на фестивале «Тюменская осень»: их осталось много

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Тюменцев приглашают на фестиваль «Тюменская осень», где можно получить множество подарков, включая квартиру и машину. Презентов осталось еще много, но местным жителям стоит поторопиться, ведь каждый хочет уйти с праздника не с пустыми руками.

Яркий пример этого - мама двух дочерей Татьяна. Женщина правильно ответила на вопросы ведущего телеканала о древней столице тюменского ханства и стала автовладельцем машины Lada Granta. А два смартфон iPhone 11 выиграли тюменские пенсионеры: Роза и Юрий.

Тюменки стали победителями четвертой суперигры викторины, проводимой в рамках фестиваля «Тюменская осень». Их определили 19 сентября в прямом эфире телеканала «Тюменское время», который начался в 11 часов.

Напоминаем, что 19 сентября суперигра викторины выйдет в прямой эфир еще несколько раз. Их можно увидеть в эфире «Тюменского времени» или в социальных сетях канала, сообщает «Тюменская линия».