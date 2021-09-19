Жители Тюменской области подошли к голосованию осознанно. Фото: Мария Толстихина

Жители Тюменской области подошли к голосованию осознанно. Они с раннего утра пришли на свои избирательные участки.

– Мы – люди старой закалки, чувствуем свою ответственность за судьбу страны, за ее будущее, поэтому всегда ходим на выборы. И к выбору кандидатов тоже подходим осознанно, изучаем их программу, биографии и потом уже выбираем, а не просто ставим галочки, – сообщил тюменец Сергей Шестаков, который пришел на избирательный участок №2249 со своей супругой Светланой.

Активна и молодежь. 26-летний житель Тюмени Иван Еремин сказал, что всегда участвует в голосовании: «Я хожу на выборы с 18 лет, ни разу не пропускал их. Считаю, что это мой долг как гражданина, как жителя России».

19 сентября, проходит третий день голосования. Избирательные участки будут открыты до 20 часов. Жители Тюменской области выбирают депутатов в Государственную думу и в Тюменскую областную думу. Также в ряде муниципалитетов проходят выборы местного уровня, передает «Тюменская линия».