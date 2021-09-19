Муфтий Тюменской области проголосовал на выборах в Каскаре. Фото: Ирина Ромашкина

Муфтий Тюменской области Зиннат Садыков проголосовал на выборах в Каскаре на избирательном участке № 1932. Он призвал быть активными в важном вопросе.

– В исламе сказано: подчиняйтесь Господу, его посланнику и тем, которые обладают властью среди вас. Это значит, избрал – не конфликтуй. Сходите и проголосуйте за партии и кандидатов, которые выражают ваши чаяния. Потом спрашивайте с них выполнения обещаний, – выразил свое мнение глава духовного управления мусульман региона.

Зиннат Садыков вместе со своими четверыми детьми призвал жителей области обязательно прийти на избирательные участки и проявить свою гражданскую позицию, а также отказаться от ссор, споров и совершать больше добрых дел, передает "Тюменская область сегодня".